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Реал Мадрид — Осасуна, результат матча 13-го тура Ла Лиги, счёт 4:0, 9 ноября 2024 года

Хет-трик Винисиуса принёс «Реалу» разгромную победу над «Осасуной» в 13-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания). «Реал» разгромил «Осасуну» со счётом 4:0.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:0 Беллингем – 42'     3:0 Винисиус Жуниор – 61'     4:0 Винисиус Жуниор – 69'    

На 34-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт. Затем на 42-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество хозяев. На 61-й минуте Винисиус довёл счёт до разгромного. Окончательный результат спустя восемь минут установил Винисиус, оформив хет-трик.

В первом тайме три игрока «сливочных» получили повреждения — Родриго и Эдер Милитао покинули поле в середине тайма, а в перерыве заменили Лукаса Васкеса.

После 13 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 21 очко. Возглавляет таблицу каталонская «Барселона», у которой 33 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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