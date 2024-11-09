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«Факел» намерен обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Локомотивом»

«Факел» намерен обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Локомотивом»
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Воронежский «Факел» намерен обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче 15-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Факел» намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти в ворота воронежской команды во время встречи с «Локомотивом» 9 ноября. Речь идёт об эпизоде на 88-й минуте матча, когда защитник сине-белых Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба. VAR-бригада отреагировала на данный момент, посчитав, что футболист «Факела» сыграл рукой. Сергей Цыганок после трёхминутного разбора эпизода указал на 11-метровую отметку. Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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