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Динамо Махачкала — Оренбург, результат матча 9 ноября 2024, счет 2:1, РПЛ 2024-2025

Гамид Агаларов принёс победу махачкалинскому «Динамо» в концовке матча с «Оренбургом»
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Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу махачкалинцев.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Сахархизан – 15'     1:1 Касинтура – 78'     2:1 Агаларов – 90+2'    

В составе хозяев голы забили Эгаш Касинтура на 78-й минуте и Гамид Агаларов на 90+1-й минуте. У гостей отличился Саид Сахархизан, он открыл счёт на 15-й минуте.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» Махачкала с 15 очками расположилось на 10-й строчке.

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