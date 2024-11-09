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Президент «Рубина» Ялта высказался о завоевании клубом серебряных медалей во Второй лиге

Президент «Рубина» Ялта высказался о завоевании клубом серебряных медалей во Второй лиге
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников прокомментировал второе место команды в группе 1 дивизионе «Б» Второй лиги.

«Второй год подряд наш клуб доказывает, что Ялта достойна стать яркой точкой на футбольной карте России! В первую очередь выражаю слова благодарности за поддержку главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову, министру спорта Крыма Ольге Александровне Торубаровой и главе администрации Ялты Янине Петровне Павленко. Благодарю нашу команду и тренерский штаб за проделанную качественную работу, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в таком большом и длительном турнире. Отдельные слова благодарности — всем наши партнёрам. И, конечно же, благодарим всех наших болельщиков, которые неистово поддерживали нас на протяжении этого сезона. Все вместе мы добились очередного успеха! Только Ялта — только победа!» — сказал Шапошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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