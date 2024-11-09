В «Локомотиве» считают, что судейство в РПЛ становится качественнее

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что уровень судейства в Российской Премьер-Лиге становится качественнее.

«Вопрос продления контракта с [Милорадом] Мажичем полностью за РФС. Я хочу сказать, что нужно оговаривать общие принципы, как судятся руки, единоборства, потому что разные матчи получаются. В одной игре арбитр единоборство трактует так, в другой другой арбитр даёт жёлтую карточку за такое же единоборство, общие принципы должны оговариваться. В целом считаю, что Российский футбольный союз с задачей справляется, судейство становится качественнее в российском чемпионате, меньшее количество ошибок, больших скандалов.

Игровые ситуации возникают, иногда судьям сложно разобраться, особенно когда большое количество игроков принимают участие. Но это во всех лигах происходит, тут мы не особенные какие-то. Техника порой не может что-то определить», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В октябре президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение по началу переговоров о продлении контракта с главой департамента судейства организации Мажичем будет принято в конце года.