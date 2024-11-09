«Торпедо» обыграло «Енисей» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Торпедо» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Олег Соколов (Воронеж). «Торпедо» одержало победу со счётом 2:0.

На 11-й минуте защитник «Торпедо» Боян Роганович открыл счёт. Окончательный результат в игре на 65-й минуте установил нападающий Максим Максимов — 2:0.

После 18 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.