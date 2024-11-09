«Бавария» с минимальным счётом обыграла «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимо Герахом. «Бавария» одержала победу со счётом 1:0.
Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 22'
На 22-й минуте единственный гол забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.
В параллельном матче «Вердер» обыграл «Хольштайн» со счётом 2:1. На 36-й минуте счёт открыл полузащитник «Вердера» Йенс Стаге. Ответный мяч «Хольштайна» забил нападающий Фил Харрес на 48-й минуте. Победу хозяевам принёс форвард Оливер Бёрк, который отличился на 89-й минуте.
Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
2 : 1
Хольштайн
Киль
1:0 Стаге – 36' 1:1 Харрес – 48' 2:1 Бёрк – 89'
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