«Бавария» с минимальным счётом обыграла «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Санкт-Паули» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимо Герахом. «Бавария» одержала победу со счётом 1:0.

На 22-й минуте единственный гол забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

В параллельном матче «Вердер» обыграл «Хольштайн» со счётом 2:1. На 36-й минуте счёт открыл полузащитник «Вердера» Йенс Стаге. Ответный мяч «Хольштайна» забил нападающий Фил Харрес на 48-й минуте. Победу хозяевам принёс форвард Оливер Бёрк, который отличился на 89-й минуте.