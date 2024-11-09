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Экс-арбитр Егоров: Безбородов мог сменить Мажича и Каманцева, может, его решили подставить

Экс-арбитр Егоров: Безбородов мог сменить Мажича и Каманцева, может, его решили подставить
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Бывший арбитр Александр Егоров оценил решение Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Безбородов — великий арбитр, который отсудил больше 300 матчей. Если стал не нужен, проводите его красиво. Я не говорю, что он виноват — накажите, но не так сурово. Да, он как-то себя похвалил. Но зайдите на страницу Роналду, который каждый день говорит, что он лучший. И правильно делает, знает себе цену.

Почему руководители Мажич и Каманцев ничего не объясняют и не заступаются за Безбородова? Это просто неуважение к арбитру. Представляете, если бы это был молодой арбитр? Да его бы просто в порошок стрёли, и он бы не судил уже никогда. Если так поступают с лучшим судьёй с более чем 300 матчами за спиной…

Были слухи, что Мажич и Каманцев могут уйти с постов руководителей судейства, одним из кандидатов был как раз Безбородов. Если они решили так его подставить сейчас… Возможен и такой вариант. Никак не заступились, никаких объяснений не дают», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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