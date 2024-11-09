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«Байер» упустил победу в матче с «Бохумом», «Боруссия» Д проиграла «Майнцу» в Бундеслиге

«Байер» упустил победу в матче с «Бохумом», «Боруссия» Д проиграла «Майнцу» в Бундеслиге
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «Байер». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Итоговый результат — 1:1.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 18'     1:1 Миёси – 89'    

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Байера» Патрик Шик. На 89-й минуте полузащитник Кодзи Миёси забил ответный мяч «Бохума».

В параллельном матче встречались «Майнц» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась победой «Майнца» со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Сон – 36'     1:1 Гирасси – 40'     2:1 Буркардт – 45+3'     3:1 Небель – 54'    
Удаления: нет / Джан – 27'

В составе хозяев отличились Ли Джэ Сон, Жонатан Буркардт и Пауль Небель. За «Боруссию» забил Серу Гирасси (с пенальти).

Турнирная таблица Бундеслиги
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