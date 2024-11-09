«Байер» упустил победу в матче с «Бохумом», «Боруссия» Д проиграла «Майнцу» в Бундеслиге

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и «Байер». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Итоговый результат — 1:1.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Байера» Патрик Шик. На 89-й минуте полузащитник Кодзи Миёси забил ответный мяч «Бохума».

В параллельном матче встречались «Майнц» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась победой «Майнца» со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Ли Джэ Сон, Жонатан Буркардт и Пауль Небель. За «Боруссию» забил Серу Гирасси (с пенальти).