«Ростов» — «Химки»: Комаров открыл счёт на шестой минуте

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Роман Сафьян (Москва). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На шестой минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров открыл счёт.

После 14 сыгранных матчей «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.