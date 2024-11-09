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«КАМАЗ» победил в матче с «Соколом» в 18-м туре Первой лиги

«КАМАЗ» победил в матче с «Соколом» в 18-м туре Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и саратовский «Сокол». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «КАМАЗа».

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Сасин – 5'     1:1 Фартуна – 52'     2:1 Горелов – 67'     3:1 Караев – 76'    

На пятой минуте первый гол забил Дмитрий Самир из «Сокола». В составе гостей отличились Борис Фартуна (с пенальти), Павел Горелов и Давид Караев.

«КАМАЗ» заработал 22 очка за 18 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. У «Сокола» в активе 19 очков, команда находится на 14-й строчке.

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