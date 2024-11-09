«КАМАЗ» победил в матче с «Соколом» в 18-м туре Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и саратовский «Сокол». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «КАМАЗа».

На пятой минуте первый гол забил Дмитрий Самир из «Сокола». В составе гостей отличились Борис Фартуна (с пенальти), Павел Горелов и Давид Караев.

«КАМАЗ» заработал 22 очка за 18 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. У «Сокола» в активе 19 очков, команда находится на 14-й строчке.