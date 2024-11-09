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Сёмин — о Безбородове: отстранять судей надо за ошибки на поле, а не за слова

Сёмин — о Безбородове: отстранять судей надо за ошибки на поле, а не за слова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об отстранении арбитра Российской Премьер-Лиги Владислава Безбородова за его комментарии в социальных сетях.

«Надо решать по играм. И дисквалифицировать тех судей, кто совершает ошибки. Не за слова. То, что Безбородов сказал, написал в социальных сетях, — его мнение. Отстранять надо за ошибки на поле», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла важное решение на заседании, которое состоялось в пятницу, 8 ноября. По его итогам судью Владислава Безбородова отстранили от работы на матчах Российской Премьер-Лиги и на других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

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