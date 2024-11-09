Тренер «Енисея» Тихонов: желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о матче 18-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо» (0:2).

«Довольно непросто, когда ты пропускаешь нелепость со штрафного. Очень много ошибок в простых ситуациях. Заслуженная победа «Торпедо». Желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 11-й минуте защитник «Торпедо» Боян Роганович открыл счёт. Окончательный результат в игре на 65-й минуте установил нападающий Максим Максимов — 2:0.

После 18 проведённых матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.