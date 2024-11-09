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Тренер «Енисея» Тихонов: желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом

Тренер «Енисея» Тихонов: желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом
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Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о матче 18-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо» (0:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Роганович – 11'     2:0 Максимов – 65'    

«Довольно непросто, когда ты пропускаешь нелепость со штрафного. Очень много ошибок в простых ситуациях. Заслуженная победа «Торпедо». Желаю, чтобы «Торпедо» стало чемпионом», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 11-й минуте защитник «Торпедо» Боян Роганович открыл счёт. Окончательный результат в игре на 65-й минуте установил нападающий Максим Максимов — 2:0.

После 18 проведённых матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.

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