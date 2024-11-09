«Локомотив» проведёт товарищеский матч с белорусским «Арсеналом» в ноябре

Московский «Локомотив» во время ноябрьской паузы на матчи национальных команд проведёт товарищескую игру с белорусским «Арсеналом» из Дзержинска. Об этом сообщил председатель совета директоров красно-зелёных Юрий Нагорных.

«У нас много игроков уезжают в сборные в паузу. Мы планируем встречу с белорусским клубом «Арсенал» здесь, распределим составы с молодёжной командой. Точную дату пока не могу назвать, но она согласована.

На зиму тоже определили план. Мы будем готовиться в ОАЭ с 13 января, практически по прошлогодней схеме. Проведём три сбора, 23 февраля завершим подготовку. По соперникам пока не могу сказать», — приводит слова Нагорных ТАСС.

После 15 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Арсенал» идёт на 11-й строчке в чемпионате Беларуси, заработав 34 очка в 28 играх.