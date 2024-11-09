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«Венеция» проиграла «Парме» в 12-м туре чемпионата Италии

«Венеция» проиграла «Парме» в 12-м туре чемпионата Италии
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Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии серии А, в котором встречались «Венеция» и «Парма». Команды сыграли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Пармы».

Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 2
Парма
Парма
1:0 Кавилья – 5'     1:1 Валери – 17'     1:2 Бонни – 68'    

На пятой минуте счёт открыл полузащитник «Венеции» Ханс Николусси Кавилья. У гостей отличились Эмануэле Валери на 17-й минуте и Анж-Йоан Бонни на 68-й минуте.

«Парма» с 12 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Венеции» в активе восемь очков, команда занимает последнюю, 20-ю строчку.

Календарь чемпионата Италии
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