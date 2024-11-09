«Венеция» проиграла «Парме» в 12-м туре чемпионата Италии

Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии серии А, в котором встречались «Венеция» и «Парма». Команды сыграли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Пармы».

На пятой минуте счёт открыл полузащитник «Венеции» Ханс Николусси Кавилья. У гостей отличились Эмануэле Валери на 17-й минуте и Анж-Йоан Бонни на 68-й минуте.

«Парма» с 12 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Венеции» в активе восемь очков, команда занимает последнюю, 20-ю строчку.