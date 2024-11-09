«Вест Хэм» и «Эвертон» поделили очки, «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Итоговый результат — 0:0.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Саутгемптон» со счётом 2:0. Отличились Пабло Сарабия и Матеус Кунья.

В других встречах в это же время «Фулхэм» победил «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 благодаря голам Эмиля Смит-Роу и Гарри Уилсона, а «Брентфорд» выиграл у «Борнмута» — 3:2. За «Брентфорд» забили Йоан Висса, Миккель Дамсгор и Йоан Висса. В составе «Борнмута» голами отметились Эванилсон и Джастин Клюйверт.