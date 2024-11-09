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«Вест Хэм» и «Эвертон» поделили очки, «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ

«Вест Хэм» и «Эвертон» поделили очки, «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Итоговый результат — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль

В параллельном матче «Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Саутгемптон» со счётом 2:0. Отличились Пабло Сарабия и Матеус Кунья.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Сарабия – 2'     2:0 Кунья – 51'    

В других встречах в это же время «Фулхэм» победил «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 благодаря голам Эмиля Смит-Роу и Гарри Уилсона, а «Брентфорд» выиграл у «Борнмута» — 3:2. За «Брентфорд» забили Йоан Висса, Миккель Дамсгор и Йоан Висса. В составе «Борнмута» голами отметились Эванилсон и Джастин Клюйверт.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Смит-Роу – 45+2'     0:2 Уилсон – 83'    
Удаления: Камада – 76' / нет
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Эванилсон – 17'     1:1 Висса – 27'     1:2 Клюйверт – 49'     2:2 Дамсгор – 50'     3:2 Висса – 58'    
Турнирная таблица АПЛ
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