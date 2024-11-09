Широков: может, Мостовому не надо тренировать, пусть идёт в медиа

Генеральный директор подмосковного «Леон Сатурна» Роман Широков оценил перспективы экс-футболиста сборной России Александра Мостового построить тренерскую карьеру.

— В ноябре на учёбе в Академии РФС новая сессия. Что меня смущает в вашей группе ораторов, как её называю, — Царь (Александр Мостовой. — Прим. «Чемпионата») говорил, что когда спросили, кто хочет стать тренером, руки подняли только двое.

— Почему двое? Больше. Билл [Билялетдинов] уже действующий тренер, Игорь Шитов действующий, Шатов Олег тоже. Гарик [Денисов].

— Переживал за Царя. Было не смешно, когда стали спрашивать про стажировку в цирке.

— Почему? Он же Царь — зверей. Поэтому туда и позвонили. Царю звонят, ему нравится комментировать, периодически несёт ахинею. Может быть, и не надо ему тренировать. Возьмите его на ставку в медиа, — вам же нужны клики, он создаст поводы из ничего. Единственное, что — приелось немного, говорит одно и то же. Можно даже не звонить, всё понятно: нефутбольные люди меня не интересуют, [Гильермо] Абаскаль — говно, [Деян] Станкович — топ, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Мостовой проходит стажировку в «Динамо» Москва.