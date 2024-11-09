«Динамо» Москва — «Пари НН»: Чавес открыл счёт, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Шадыханов (Москва). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Луис Чавес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 15 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.