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Защитник «Факела» Калинин: нельзя быть довольным своей игрой. Всегда можно лучше

Защитник «Факела» Калинин: нельзя быть довольным своей игрой. Всегда можно лучше
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Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил результаты клуба в первом круге сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 9 ноября, «Факел» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

— Считаю, мы недобрали очков. Взять даже последние два матча: с «Химками» и сегодня с «Локомотивом». Это уже четыре недобранных очка. Сегодня как минимум должна быть ничья. Но случилось два нелепых пенальти. А с «Химками» вы сами всё видели.

— Вы назвали два пенальти «Локомотива» нелепыми, потому что не согласны с их назначением или потому, что можно было сыграть аккуратнее?
— Судьи по-разному трактуют моменты. Они говорят, что проекция футболки – это не рука. Мяч попал мне в рукав. Но судья принял решение дать 11-метровый.

Нельзя быть довольным своей игрой. И вообще, я не могу давать оценку своей игре. Есть тренерский штаб, который это определит. Всегда можно играть лучше», — приводит слова Калинина «Евро-Футбол.Ру».

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