Защитник «Факела» Калинин: нельзя быть довольным своей игрой. Всегда можно лучше

Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил результаты клуба в первом круге сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 9 ноября, «Факел» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

— Считаю, мы недобрали очков. Взять даже последние два матча: с «Химками» и сегодня с «Локомотивом». Это уже четыре недобранных очка. Сегодня как минимум должна быть ничья. Но случилось два нелепых пенальти. А с «Химками» вы сами всё видели.

— Вы назвали два пенальти «Локомотива» нелепыми, потому что не согласны с их назначением или потому, что можно было сыграть аккуратнее?

— Судьи по-разному трактуют моменты. Они говорят, что проекция футболки – это не рука. Мяч попал мне в рукав. Но судья принял решение дать 11-метровый.

Нельзя быть довольным своей игрой. И вообще, я не могу давать оценку своей игре. Есть тренерский штаб, который это определит. Всегда можно играть лучше», — приводит слова Калинина «Евро-Футбол.Ру».