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«Балтика» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Силантьев (Самара). «Балтика» обыграла «Нефтехимик» со счётом 2:1.

На 42-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Данила Емельянов открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 63-й минуте забил хавбек Александр Осипов. Победный мяч гостей на 73-й минуте оформил Юрий Ковалёв — 2:1.

После 18 сыгранных матчей «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 36 очков. Возглавляет таблицу московское «Торпедо», у которого также 36 очков.