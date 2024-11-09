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Нефтехимик — Балтика, результат матча 18-го тура Первой лиги, счёт 1:2, 9 ноября 2024 года

«Балтика» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Кирилл Силантьев (Самара). «Балтика» обыграла «Нефтехимик» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Емельянов – 42'     1:1 Осипов – 63'     1:2 Ковалёв – 73'    

На 42-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Данила Емельянов открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 63-й минуте забил хавбек Александр Осипов. Победный мяч гостей на 73-й минуте оформил Юрий Ковалёв — 2:1.

После 18 сыгранных матчей «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 36 очков. Возглавляет таблицу московское «Торпедо», у которого также 36 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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