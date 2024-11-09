«Вильярреал» разгромил «Алавес» в матче 13-го тура Примеры
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Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:0.
Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Ахомаш – 38' 2:0 Парехо – 81' 3:0 Комесанья – 90'
На 38-й минуте отличился нападающий хозяев Ильяс Ахомаш с передачи Николя Пепе. В концовке встречи забитыми голами отметились Дани Парехо (с пенальти) и Сантьяго Комесанья.
«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 12 матчей. «Алавес» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (33).
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