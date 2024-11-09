«Вильярреал» разгромил «Алавес» в матче 13-го тура Примеры

Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:0.

На 38-й минуте отличился нападающий хозяев Ильяс Ахомаш с передачи Николя Пепе. В концовке встречи забитыми голами отметились Дани Парехо (с пенальти) и Сантьяго Комесанья.

«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 12 матчей. «Алавес» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (33).