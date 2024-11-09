Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» разгромил «Алавес» в матче 13-го тура Примеры

«Вильярреал» разгромил «Алавес» в матче 13-го тура Примеры
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Ахомаш – 38'     2:0 Парехо – 81'     3:0 Комесанья – 90'    

На 38-й минуте отличился нападающий хозяев Ильяс Ахомаш с передачи Николя Пепе. В концовке встречи забитыми голами отметились Дани Парехо (с пенальти) и Сантьяго Комесанья.

«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 12 матчей. «Алавес» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (33).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android