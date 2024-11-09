Сегодня, 9 ноября, прошли матчи 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 9 ноября:

«Алания» — «Арсенал» Тула — 0:0;

«КАМАЗ» — «Сокол» — 3:1;

«Торпедо» Москва — «Енисей» — 2:0;

«Нефтехимик» — «Балтика» — 1:2.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо», набравшее 36 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая также 36 очков. Третье место с 29 очками занимает тульский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Уфа» (17) и «Алания» (18).