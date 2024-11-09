Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Москва — «Пари НН»: Нгамалё вывел хозяев вперёд на 45-й минуте

«Динамо» Москва — «Пари НН»: Нгамалё вывел хозяев вперёд на 45-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Шадыханов (Москва). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Луис Чавес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Пари НН» на 11-й минуте забил нападающий Хуан Босельи. На 45-й минуте нападающий Муми Нгамалё вывел хозяев вперёд.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 15 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает «Динамо» конкурентом «Краснодара» и «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android