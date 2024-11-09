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«Ростов» — «Химки»: Комаров довёл счёт до разгромного на 75-й минуте

«Ростов» — «Химки»: Комаров довёл счёт до разгромного на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Роман Сафьян (Москва). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6'     2:0 Осипенко – 67'     3:0 Комаров – 75'     3:1 Мирзов – 88'    

На шестой минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров открыл счёт. Затем на 66-й минуте защитник Максим Осипенко увеличил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. Довёл счёт до разгромного снова Комаров, оформив дубль во встрече.

После 14 сыгранных матчей «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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