Юрий Ковтун: матч с «Акроном» должен стать для «Спартака» продолжением дерби

Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче красно-белых с «Акроном» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 10 ноября.

«Спартак» сейчас после после победы в дерби. Сыграли очень достойно и уверенно, с самоотдачей. Когда ты вытягиваешь такие матчи, следующий должен стать продолжением. Может быть, даже что-то улучшат, добавят в атаке. «Спартак» будет более мотивирован.

«Акрон», конечно, амбициозная команда. Обтёрлись в РПЛ, брали очки, делали результат. Будут стараться преподнести «Спартаку» свои козыри», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.