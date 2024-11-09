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Юрий Ковтун: матч с «Акроном» должен стать для «Спартака» продолжением дерби

Юрий Ковтун: матч с «Акроном» должен стать для «Спартака» продолжением дерби
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче красно-белых с «Акроном» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 10 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» сейчас после после победы в дерби. Сыграли очень достойно и уверенно, с самоотдачей. Когда ты вытягиваешь такие матчи, следующий должен стать продолжением. Может быть, даже что-то улучшат, добавят в атаке. «Спартак» будет более мотивирован.

«Акрон», конечно, амбициозная команда. Обтёрлись в РПЛ, брали очки, делали результат. Будут стараться преподнести «Спартаку» свои козыри», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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