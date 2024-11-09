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«Монако» без Головина одержал волевую победу в матче 11-го тура Лиги 1 со «Страсбургом»

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Страсбург» и «Монако». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Бастьен Дешепи. «Монако» обыграл «Страсбург» со счётом 3:1.

На 29-й минуте защитник «Страсбурга» Гела Дуэ открыл счёт. Ответный мяч «Монако» на 79-й минуте забил нападающий Элисс Бен-Сегир, реализовав 11-метровый удар. На 89-й минуте Бен-Сегир оформил дубль. На 90+1-й минуте окончательный счёт установил форвард Джордж Иленикена — 3:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за дискомфорта в лодыжке.

После 11 сыгранных матчей «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Страсбург» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», у которого 26 очков.