Ковтун: отстранение Безбородова — взвешенное решение, комментарии могут вылиться во вред

Бывший футболист Юрий Ковтун прокомментировал решение об отстранении арбитра РПЛ Владислава Безбородова за его комментарии в социальных сетях.

«Комментарии могут вылиться во вред в твою сторону. Безбородов — взрослый человек, может, он был уверен в своих словах. Кто-то будет на этих ошибках учиться. Срок серьёзный, отстранили одного из лучших арбитров. У каждого своя правда. Может, последует апелляция, если такое возможно. Но наверняка отстранение — это взвешенное решение», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение об отстранении Безбородова на заседании, которое состоялось в пятницу, 8 ноября. По его итогам судью отстранили от работы на матчах Российской Премьер-Лиги и на других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.