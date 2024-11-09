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«Ростов» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ

«Ростов» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ
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Сегодня, 9 ноября, «Ростов» обыграл «Химки» со счётом 3:1 в матче 15-го тура РПЛ. Таким образом, жёлто-синие прервали семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Ранее «Ростов» победил в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6'     2:0 Осипенко – 67'     3:0 Комаров – 75'     3:1 Мирзов – 88'    

На шестой минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров открыл счёт. На 66-й минуте защитник Максим Осипенко увеличил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте Комаров довёл счёт до разгромного, оформив дубль. Один мяч «Химок» отыграл форвард Резиуан Мирзов, реализовав пенальти на 87-й минуте.

После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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