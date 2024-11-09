Дубль Чавеса помог «Динамо» обыграть «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Павел Шадыханов (Москва). «Динамо» обыграло «Пари НН» со счётом 3:1.

На седьмой минуте полузащитник «Динамо» Луис Чавес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Пари НН» на 11-й минуте забил нападающий Хуан Босельи. На 45-й минуте нападающий Муми Нгамалё вывел хозяев вперёд. Затем на 48-й минуте снова отличился Чавес, оформив дубль во встрече.

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.