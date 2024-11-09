Балахнин: когда «Ростов» играет на пределе, вытаскивает матчи, но так не может быть вечно

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о безвыигрышной серии команды из семи матчей в чемпионате России, которая прервалась во встрече с «Химками» (3:1) в 15-м туре.

«Трудно назвать одну причину безвыигрышной серии «Ростова». Их много: уровень футболистов, не было должной мотивации… Да и сейчас они — крепкий середняк. Победа над «Химками» ожидаемая, однако играли на голову лучше.

Не сказал бы, что было прямо плохо. Думаю, так и будет всё продолжаться, «Ростов» будет бороться за седьмое место. Всё ясно и понятно. Надо думать, как усилиться зимой, как улучшить игру. Когда «Ростов» выходит на пределе, они вытаскивают матчи, но так не может продолжаться вечно», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.