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Ковтун: если Дзюба забьёт и «Акрон» обыграет «Спартак», это пойдёт в его автобиографию

Ковтун: если Дзюба забьёт и «Акрон» обыграет «Спартак», это пойдёт в его автобиографию
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Бывший футболист Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Акроном» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 10 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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«Дзюба стремится в сборную. Сложно понять мысли игрока, который прошёл огонь и трубы. Много с кем он играл, забивал много кому. Но Артём самолюбив. Он всегда говорил, что «Спартак» — его команда, но мог быть чем-то недоволен. Ему интересно быть игроком, который может забивать и быть лидером «Акрона». Когда в карьере осталось два-три сезона, Дзюба хочет сделать вклад для себя и для клуба. Если он забьёт и «Акрон» обыграет «Спартак», это пойдёт в его автобиографию», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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