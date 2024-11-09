Ковтун: если Дзюба забьёт и «Акрон» обыграет «Спартак», это пойдёт в его автобиографию

Бывший футболист Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Акроном» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 10 ноября.

«Дзюба стремится в сборную. Сложно понять мысли игрока, который прошёл огонь и трубы. Много с кем он играл, забивал много кому. Но Артём самолюбив. Он всегда говорил, что «Спартак» — его команда, но мог быть чем-то недоволен. Ему интересно быть игроком, который может забивать и быть лидером «Акрона». Когда в карьере осталось два-три сезона, Дзюба хочет сделать вклад для себя и для клуба. Если он забьёт и «Акрон» обыграет «Спартак», это пойдёт в его автобиографию», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.