Бышовец высказал мнение, чем игрок «Локо» Батраков отличается от Аршавина

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, а также назвал, чем он отличается от экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

— «Локомотив» в целом оставляет очень хорошее впечатление. Главное, что есть и результат, и удача. В команде вырисовываются идея и лидеры. Причём в каждой из линий. Особенно хочется отметить Батракова. Впечатление от него с первых игр всё сильнее усиливается сейчас. Перспектив у него достаточно, чтобы говорить о нём как о футболисте, который влияет на качество и результат.

— Можно ли его с кем-то сравнить из игроков прошлого?

— Думаю, он стоит в особом ряду. Удивляет, что в его возрасте у него есть хорошее сочетание психофизических качеств. Он быстр, принимаемые решения очень быстрые. Это касается ассистирования партнёрам в решающей стадии и развития атаки. Его ещё ждут испытания, связанные с возрастом. Есть очень много искушений в таком возрасте. Хотя он сам оставляет очень хорошие впечатления, и реагирует на голы он очень правильно.

Были футболисты средней линии в прошлом, которые играли на самом высоком уровне как за рубежом, так и у нас в стране. Это Игорь Добровольский и Алексей Михайличенко. Они себя реализовали. Они являются примером.

— Батракова как-то раз сравнивали с Аршавиным.

— Он футболист другого плана. Алексей выполняет большой объём и достаточно универсален. Если Аршавин точно игрок атаки, то Батраков многофункционален. Причём его хватает и на полные, — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

После 15 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.