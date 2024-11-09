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Глава «Динамо» Гафин: у нас есть потенциал показывать гораздо лучшие результаты

Глава «Динамо» Гафин: у нас есть потенциал показывать гораздо лучшие результаты
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о нынешней игре бело-голубых в чемпионате России.

«В плане игры есть куда стремиться. Но все были сконцентрированы на результате, который мы получили.

Я считаю, что у нас есть потенциал, чтобы показывать гораздо лучшую игру и результаты, чем есть сейчас. Мы должны использовать этот потенциал до конца нынешнего календарного года и завоевать максимум очков. Должны хорошо поработать на сборах, чтобы по вторую часть сезона войти с лучшими результатами», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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