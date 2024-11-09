Три футболиста «Реала» Мадрид покинули поле из-за травм в матче с «Осасуной»
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Мадридский «Реал» потерял трёх ведущих игроков основного состава из-за травм за один матч 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Несмотря на это, «сливочные» одержали победу с крупным счётом 4:0.
Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34' 2:0 Беллингем – 42' 3:0 Винисиус Жуниор – 61' 4:0 Винисиус Жуниор – 69'
Сначала в первом тайме были заменены крайний нападающий Родриго Гоэс и центральный защитник Эдер Милитао. Последний уже во второй раз получил травму крестообразной связки. После матча «Реал» сообщил, что у Милитао диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Позднее выбыл защитник Лукас Васкес, который не вышел на второй тайм. Сообщается, что у него мышечное повреждение.
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