Глава «Динамо» Гафин: Мостовому очень понравилась наша база, он в восторге от стадиона

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как проходит стажировка экс-футболиста сборной России Александра Мостового.

«С Александром Мостовым пообщались перед игрой. Ему очень понравилась наша база, он в восторге от стадиона. Его приход совпал с победой. Будем и дальше его приглашать на наши матчи», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 проведённых встреч «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 24 ноября, начало игры — в 16:30 мск.