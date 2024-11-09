Шунин: уверен, мы с «Динамо» обязательно проведём мой прощальный матч в клубе

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о посещении «ВТБ Арены».

— Ваше появление на стадионе «Динамо» — предпосылка к какой-то большой новости, вашему назначению в клуб?

— Ха-ха, пока нет. Не получилось красиво попрощаться с болельщиками, был момент, когда с руководством обсуждали последний матч. Но я ждал предложения и мог уехать в другой клуб, и мы решили отложить этот момент. Хотелось приехать, поучаствовать в автограф-сессии, пообщаться с болельщиками, посмотреть игру любимой команды. Просто находиться в нашей атмосфере. В дальнейшем мы обязательно проведём прощальный матч. Уверен, что «Динамо» в этом плане со мной, и вместе мы всё сделаем красиво, — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.