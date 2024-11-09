Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о матче бело-голубых с «Пари Нижний Новгород» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.

«Хорошо играли. Хороший футбол, забили много мячей. Я говорил, что будет счёт 3:0, жаль, что не дали сыграть «на ноль». В целом хороший футбол, как и всегда, весёлый и атакующий», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Динамо» отличились Луис Чавес (дважды) и Муми Нгамалё, за «Пари НН» забил Хуан Босельи.