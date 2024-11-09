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Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о матче бело-голубых с «Пари Нижний Новгород» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

«Хорошо играли. Хороший футбол, забили много мячей. Я говорил, что будет счёт 3:0, жаль, что не дали сыграть «на ноль». В целом хороший футбол, как и всегда, весёлый и атакующий», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Динамо» отличились Луис Чавес (дважды) и Муми Нгамалё, за «Пари НН» забил Хуан Босельи.

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