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Антон Шунин рассказал, чем занимается после ухода из «Динамо»

Антон Шунин рассказал, чем занимается после ухода из «Динамо»
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей жизни после ухода из клуба.

«Я не поменял свою жизнь, так же много тренируюсь, как и раньше. Пошёл учиться в школу РФС, где тоже изучаю много интересного на будущее. Не хотел зря терять время, хотел посмотреть, что находится за пределами поля. В разных командах у меня достаточно много знакомых и друзей. Было желание съездить посмотреть Нижний Новгород, посмотреть, как работает школа и основной состав», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Шунин выступал за основную команду «Динамо» с 2007 по 2024 год.

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