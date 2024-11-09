Экс-вратарь «Динамо» Шунин ответил, планирует ли продолжать игровую карьеру

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался по поводу продолжения своей профессиональной игровой карьеры.

— Сколько лет ещё планируете играть?

— Зачем об этом загадывать? Я не знаю. Может, что-то не получится. Видите, летом были нюансы, и не получилось. Кто знает, но пока мыслей о завершении карьеры нет.

Предложения были не только из России, но нет смысла сейчас об этом говорить. Приоритета играть только в России нет. Идеальное продолжение карьеры — «Динамо» (улыбается). Есть много факторов, это можно обсуждать, — передаёт слова Антона Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.