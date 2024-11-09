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Антон Шунин: я учусь не на тренера, больше нравится спортивный менеджмент

Антон Шунин: я учусь не на тренера, больше нравится спортивный менеджмент
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем занимается после ухода из клуба.

«Я учусь на спортивном менеджменте — не на тренера. Была возможность учиться на «А+Б» УЕФА, но больше нравится спортивный менеджмент», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 300 тыс.

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