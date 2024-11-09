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Брайтон — Манчестер Сити, результат матча 9 ноября 2024, счёт 2:1, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», пропустив два мяча за пять минут
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. «Брайтон» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

На 23-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 78-й минуте счёт сравнял нападающий Жоао Педро. Через пять минут полузащитник Мэттью О'Райли вывел «Брайтон» вперёд — 2:1.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. «Брайтон» располагается на четвёртой строчке, заработав 19 очков. На первом месте находится «Ливерпуль» (25).

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