«Милан» и «Кальяри» сыграли вничью в матче Серии А с шестью голами

Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Итоговый результат — 3:3.

В составе «Кальяри» отличились полузащитник Надир Цортеа и защитник Габриэле Цаппа (дважды). За «Милан» забили нападающие Рафаэл Леау (дважды) и Тэмми Абрахам.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. «Кальяри» располагается на 16-й строчке, заработав 10 очков. На первом месте располагается «Наполи», у которого 25 очков.