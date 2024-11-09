«Милан» и «Кальяри» сыграли вничью в матче Серии А с шестью голами
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Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Итоговый результат — 3:3.
Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
3 : 3
Милан
Милан
1:0 Цортеа – 2' 1:1 Леау – 15' 1:2 Леау – 40' 2:2 Цаппа – 53' 2:3 Абрахам – 69' 3:3 Цаппа – 89'
В составе «Кальяри» отличились полузащитник Надир Цортеа и защитник Габриэле Цаппа (дважды). За «Милан» забили нападающие Рафаэл Леау (дважды) и Тэмми Абрахам.
«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. «Кальяри» располагается на 16-й строчке, заработав 10 очков. На первом месте располагается «Наполи», у которого 25 очков.
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