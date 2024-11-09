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Канчельскис: Батраков обладает задатками европейского игрока

Канчельскис: Батраков обладает задатками европейского игрока
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков проводит отличный сезон. Радует, что молодёжь не скромничает и берёт на себя инициативу. Алексей обладает задатками классного европейского игрока. Весь вопрос в том, как он распорядится этим потенциалом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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