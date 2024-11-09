Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей РПЛ 9 ноября

Результаты матчей РПЛ 9 ноября
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, прошли матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 9 ноября:

«Локомотив» — «Факел» — 2:1;
«Динамо» Махачкала — «Оренбург» — 2:1;
«Ростов» — «Химки» — 3:1;
«Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород» — 3:1.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 36 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший 34 очка. Третье место с 33 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дубль Чавеса помог «Динамо» обыграть «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android