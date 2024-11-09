Результаты матчей РПЛ 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, прошли матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 9 ноября:

«Локомотив» — «Факел» — 2:1;

«Динамо» Махачкала — «Оренбург» — 2:1;

«Ростов» — «Химки» — 3:1;

«Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород» — 3:1.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 36 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший 34 очка. Третье место с 33 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).