«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией» Мёнхенгладбах в матче 10-го тура Бундеслиги

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 10 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 21 очко. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу мюнхенская «Бавария», у которой 26 очков.