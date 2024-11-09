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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией» Мёнхенгладбах в матче 10-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией» Мёнхенгладбах в матче 10-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 10 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 21 очко. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу мюнхенская «Бавария», у которой 26 очков.

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