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Результаты матчей Бундеслиги 9 ноября

Результаты матчей Бундеслиги 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, прошли матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 9 ноября:

«Бохум» — «Байер» — 1:1;
«Вердер» — «Хольштайн Киль» — 2:1;
«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд — 3:1;
«Санкт-Паули» — «Бавария» — 0:1;
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 26 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший 21 очко. Третье место с 17 очками занимает «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (2), «Хольштайн Киль» (5) и «Хоффенхайм» (8).

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