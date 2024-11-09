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«Манчестер Сити» потерпел четвёртое поражение подряд во всех турнирах

«Манчестер Сити» потерпел четвёртое поражение подряд во всех турнирах
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«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги, потерпев четвёртое поражение подряд во всех турнирах. Ранее «горожане» проиграли португальскому «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов, «Борнмуту» (1:2) в чемпионате Англии и «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке английской лиги.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

На 23-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 78-й минуте счёт сравнял нападающий Жоао Педро. Через пять минут полузащитник Мэттью О'Райли вывел «Брайтон» вперёд — 2:1.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль» (25).

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