«Манчестер Сити» потерпел четвёртое поражение подряд во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги, потерпев четвёртое поражение подряд во всех турнирах. Ранее «горожане» проиграли португальскому «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов, «Борнмуту» (1:2) в чемпионате Англии и «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке английской лиги.

На 23-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 78-й минуте счёт сравнял нападающий Жоао Педро. Через пять минут полузащитник Мэттью О'Райли вывел «Брайтон» вперёд — 2:1.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль» (25).