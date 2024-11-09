Игрок «Динамо» Чавес высказался о проблемах команды в обороне

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о проблемах команды в обороне в матче 15-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Пари НН» — одна из тех команд, которые упорны, всегда прессингуют. С такими очень сложно играть, бывало, что мы не побеждали. Но сегодня нам удалось переломить это, мы использовали моменты, которые у нас были. Справились с давлением с одержали важную победу.

Сложно объяснить проблемы «Динамо» в обороне. Они действительно есть. Наверное, из-за того что много играем в атаку, немного не хватает концентрации. Сейчас будет перерыв на сборные, и нам нужно будет работать над этим компонентом, улучшать оборону», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.