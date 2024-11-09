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Игрок «Динамо» Чавес высказался о проблемах команды в обороне

Игрок «Динамо» Чавес высказался о проблемах команды в обороне
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о проблемах команды в обороне в матче 15-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

«Пари НН» — одна из тех команд, которые упорны, всегда прессингуют. С такими очень сложно играть, бывало, что мы не побеждали. Но сегодня нам удалось переломить это, мы использовали моменты, которые у нас были. Справились с давлением с одержали важную победу.

Сложно объяснить проблемы «Динамо» в обороне. Они действительно есть. Наверное, из-за того что много играем в атаку, немного не хватает концентрации. Сейчас будет перерыв на сборные, и нам нужно будет работать над этим компонентом, улучшать оборону», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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