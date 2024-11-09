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Луис Чавес считает, что у «Динамо» есть шанс бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Луис Чавес считает, что у «Динамо» есть шанс бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о шансах команды бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«У нас довольно сыгранная команда, в прошлом году мы боролись за чемпионство. В этом тоже есть шанс, но надо работать над обороной и играть каждый матч с самоотдачей, как последний. Тогда мы сможем побороться за чемпионство.

Я не удовлетворён результатом первой половины чемпионата. Могли набрать больше очков, немного не хватило. Осталась вторая часть сезона, и мы постараемся забрать больше», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 30 очков за 15 матчей.

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