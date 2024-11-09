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«Ланс» с минимальной разницей обыграл «Нант» в матче 11-го тура Лиги 1

«Ланс» с минимальной разницей обыграл «Нант» в матче 11-го тура Лиги 1
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Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ланс» и «Нант». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). «Ланс» обыграл «Нант» со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 2
Нант
Нант
1:0 Франковски – 21'     1:1 Саймон – 36'     1:2 Козза – 71'     2:2 Оджедиран – 86'     3:2 Томассон – 90'    

На 21-й минуте полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Нанта» забил нападающий Мозес Саймон, также реализовав пенальти. Вывел гостей вперёд на 71-й минуте защитник Николя Козза. Сравнял счёт хавбек Хамзат Оджедиран. Победный мяч хозяев на 90-й минуте оформил Адриен Томассон — 3:2.

После 11 сыгранных матчей «Ланс» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков. «Нант» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 10 очков. Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», у которого 27 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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