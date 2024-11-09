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«Ланс» с минимальной разницей обыграл «Нант» в матче 11-го тура Лиги 1

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ланс» и «Нант». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). «Ланс» обыграл «Нант» со счётом 3:2.

На 21-й минуте полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Нанта» забил нападающий Мозес Саймон, также реализовав пенальти. Вывел гостей вперёд на 71-й минуте защитник Николя Козза. Сравнял счёт хавбек Хамзат Оджедиран. Победный мяч хозяев на 90-й минуте оформил Адриен Томассон — 3:2.

После 11 сыгранных матчей «Ланс» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков. «Нант» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 10 очков. Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», у которого 27 очков.